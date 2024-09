Serie A | arriva messaggio Var istantaneo su orologio dell’arbitro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Novità inA. In seguito ai test effettuati, come comunica la Lega in accordo con Figc e Aia, dalla quinta giornata del campionato tutti gli arbitri saranno dodati di Var Message, vale a dire un software che permetterà di inviare messaggi istantanei all’arbitro direttamente sul suodalla sala Var di Lissone, uno strumento che garantisce un canale di comunicazione sempre attivo anche in caso di eventuali malfunzionamenti del sistema audio.