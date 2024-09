Osasuna-Las Palmas – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) La ricerca della prima vittoria nella Liga 2024-25 da parte del Lascontinuerà sabato 21 settembre pomeriggio, quando si recherà allo stadio El Sadar per affrontare l’. Gli ospiti sono 19esimi in classifica, avendo raccolto solo due punti nelle prime cinque partite della stagione, mentre l’si trova al 13° posto, con sette punti nelle prime cinque partite. Il calcio di inizio di-Lasè previsto alle 16:15 Anteprima della partita-Lasa che punto sono le dueL’ha raccolto quattro punti nelle prime due partite della Liga, pareggiando con il Leganes e battendo il Mallorca, ma è reduce da una sconfitta per 4-0 contro il Girona a fine agosto.