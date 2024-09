Mi fate pena Grande Fratello Alfonso Signorini non si trattiene con le sorelle Lecciso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Seconda puntata e seconda ondata di concorrenti al. E tra loro anche una parente vip: è Amanda, la più piccola delleche ha deciso di mettersi alla prova in questa avventura televisiva, pur non avendo mai avuto niente a che fare con il mondo dello spettacolo. E ad accompagnarla in questo ingresso, seppur a sua insaputa, è la ben più famosa sorella Loredana, compagna storica di Al Bano. Amandasi è presentata al pubblico mentremostrava alcune sue foto di famiglia. “Così vuoi già farmi emozionare – ha detto lei – Con Raffaella e Loredana abbiamo 15 anni di differenza, io non ho vissuto i miei fratelli in casa, lei è andata via quando io avevo 3-4 anni, per andare all’università. Ma sono stata viziata, mi portavano regali ogni volta che tornavano”. Leggi anche: “Tra noi c’è qualcosa”.