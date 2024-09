L’allargamento della guerra al Libano è inevitabile?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ci sono “spazi per trattare”, dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Parigi, dove ha partecipato alla riunione del Quint (formato di dialogo sulla politica internazionale con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito). Tuttavia potrebbero non bastare le trattative per fermare l’escalation militare tra Israele e Hezbollah. Lo spostamento alscatenata nella Striscia di Gaza da Hamas — dopo l’attacco del 7 ottobre — è questione di calcolo: politico, tattico, strategico. È possibile che il governo di Benjamin Netanyahu cominci a valutare l’opzione che per rimanere al potere e convincere i cittadini israeliani sulla bontàrisposta all’aggressione subita (risposta che ha causato già oltre 40mila morti, molti civili, senza però trovare forme di vittorie e soluzione), sia ormai giunta l’ora di una redde rationem.