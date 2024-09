Juventus Motta sorride in vista del Napoli | un top player è tornato a disposizione

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 20 settembre 2024) La, dopo aver battuto il PSV in Champions, ha messo nel mirino ildi Conte. Un toptorna a. La, dopo la rotonda vittoria ottenuta ai danni del PSV Eindhoven al debutto nella nuova Champions League, torna a concentrarsi sul campionato. Domani alle ore 18 all’Allianz Stadium sbarcherà ildi Antonio Conte, reduce da tre vittorie consecutive ottenute ai danni del Bologna, del Parma e del Cagliari. Un match complicato per Thiago, che deve fare i conti con due assenze. Thiagovuole tornare a vincere in campionato (LaPresse) – Serieanews.comPrima, però, le buone notizie. Federico Gatti ha recuperato dall’infortunio rimediato martedì e sarà regolarmente a. Gli ultimi controlli avevano fatto pensato ad un possibile forfait dell’ex Frosinone,invece subito ad allenarsi insieme ai compagni.