Il rimpianto della Dea Retegui manca il rigore e l’Atalanta non decolla

(Di venerdì 20 settembre 2024)si conferma dentista (efficace definizione coniata da Guardiola nel 2019) delle squadre britanniche e al debutto nella nuova Champions, ferma sullo 0-0 l’Arsenal, favorito alla vigilia, con una prestazione di tattica e mentalità europea. Risultato giusto per quello che si è visto nell’arco dei novanta minuti, con i due portieri sostanzialmente poco operosi, ma che va stretto alla Dea, spinta dai 24milabolgia del Gewiss, per unfallito al quinto minutoripresa dal cannoniereche si è fatto ipnotizzare da Raya, sparando troppo centrale. E poi fallendoil colpo di testa sulla respinta. Di fatto l’episodio decisivo, che poteva sbloccare una partita equilibrata e vivace, tra due squadre ben schierate e attente prima di tutto a non prendere gol in questa prima gara di un percorso da otto serate.