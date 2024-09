Helena Prestes GF fa gaffe e la spaccia vincitrice di Pechino Express

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Grande Fratello ha commesso un errore nella biografia di. Sul sito ufficiale del programma, nella sezione dedicata ai concorrenti, veniva riportato che la modella aveva vinto la nona edizione dinel 2022, partecipando in coppia con Nikita Pelizon. Questa informazione si è rivelata errata:e Nikita, in realtà , si piazzarono al quarto posto. La vittoria di quella edizione fu effettivamente conquistata dalla coppia «I Pazzechi», composta dalla conduttrice Victoria Cabello e dal suo compagno di viaggio Paride Vitale. Invece,e Nikita Pelizon si classificarono dietro altre due coppie: Gianluca Colucci (noto come Fru dei The Jackal) e Aurora Leone, e Natasha Stefanenko con sua figlia Sasha Sabbioni.