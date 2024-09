Dumfries prima da titolare in Inter-Milan? Le indicazioni dopo l’allenamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)inpotrebbe trovare per lavolta in questa stagione, la maglia dale panchine nelle prime quattro giornate di Serie A e all’esordio in UEFA Champions League. Ledall’ultimo allenamento di oggi, in attesa di quello di domani. IN VANTAGGIO – La sfida di domenica contro ilpotrebbe riservare una novità importante sulla fascia destra dell’. Denzel, finora mainelle prime quattro giornate di campionato né nella recente sfida di Champions League contro il Manchester City, potrebbe finalmente trovare spazio dall’inizio nel primo derby stagionale. Il terzino olandese, fino ad ora impiegato solo a partita in corso da Simone Inzaghi, ha buone chance di essere schierato dal primo minuto nella stracittadinaese.