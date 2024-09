Dispositivi medici l’allarme di Pmi Sanità | 4mila imprese a rischio default con maxi tassa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024)di Pmi, l’associazione che riunisce quasi 200 aziende italiane, piccole e medie, fornitrici die che supportano la: “In Italia, a causa di una norma che prevede una, sono ache forniscono agli ospedali e alle strutture sanitarie dalle garze alle siringhe alle valvole cardiache, allo stent coronarico, alla protesi del femore. Tuttiindispensabili per curare le persone. Per 2mila di queste aziende ladenominata ‘payback’ è una vera condanna al fallimento. In gioco c’è il futuro di 4-5 mila piccole mediedel settore deie la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale che, se non si agisce immediatamente, andrà incontro al collasso. Abbiamo solo due mesi di tempo per evitare questa catastrofe”.