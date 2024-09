Cascina il sindaco Betti eletto nel direttivo di Anci Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Importanti riconoscimenti per Michelangelo. Ildiè stato infattinel consigliodi(Associazione Nazionale Comuni Italiani -). Si tratta di un nuovo riconoscimento per, dopo l’elezione dell’assessora al sociale Giulia Guainai alla presidenza della Società della Salute. “Oltre 150 sindaci, arrivati a Firenze da tutta la, hanno partecipato all’assemblea regionale di, chiamata a rinnovare gli organi dell’associazione – ha commentato Michelangelo–. Nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, tanti sindaci, assessori e consiglieri anche dalla Provincia di Pisa. Susanna Cenni, prima cittadina di Poggibonsi, è la nuova presidente e va a raccogliere il testimone di Matteo Biffoni.