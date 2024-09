Calderone con i vertici Inps e Inail alla presentazione del contratto pirata della manifattura I confederali | È dumping peggiora le condizioni dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) I sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil lo definiscono uncollettivo “”, non rappresentativo, eppure l’accordo del “multi-manifatturiero” siglato da Confimi e Confsal ha ora il sigillo sostanziale del ministero del Lavoro. Perché ieri, giovedì 19 settembre, in maniera del tutto inusuale, è stato presentato a Roma presso il palazzo dell’con la presenzaministra Marina, oltre a un ricco parterre che comprendeva idell’istituto di previdenza, dell’e dell’Ispettorato del lavoro. La vicenda è curiosa: chi ha memoria dei tempi recenti non ricorda un evento ufficiale legatofirma di unnazionale di lavoro, nemmeno quelli sottoscritti dai tre sindacati. Quindi men che meno rispetto a un testo firmato da due sigle minori. Ma tant’è. Ilè stato presentato come “innovativo”.