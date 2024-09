Acf Arezzo | Cardarelli e Sena convocate nelle formazioni U17 e U19 della nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 19 settembre 2024 – “La nostra cittina amaranto, Giorgia, ha fatto il suo debutto con la magliaU17”. Dall’11 al 15 settembre, si è svolta l’ottava edizione del Female Football Tournament, un torneo per le giovanili delle nazionali che si svolge tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, a cui ha preso parte anche l’Italia. Tra lec’è un nome che adconosciamo bene: Giorgia. È stato proprio il 13 settembre, al 45’ di Italia – Slovenia, cheha fatto il suo ingresso in campo, indossando per la prima volta la maglia azzurra U17, dopo aver già indossato quellaU16. 49 minuti emozionanti per la nostra calciatrice. ­ «Alla chiamata in U17 sono rimasta sorpresa e felicissima. L’ho vissuta come un’ottima opportunità di crescita a livello calcistico e personale.