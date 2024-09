Teatro Astoria una stagione al top Vernissage con la Placido e ’1984’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sette appuntamenti di prosa, oltre agli immancabili spettacoli delle realtà del territorio e per le famiglie. Definito il cartellone per la nuovadeldi Lerici. A cominciare dal 12 novembre, con ilaffidato allo spettacolo ‘1984’ di George Orwell in un nuovo adattamento di Robert Icke e Duncan Macmillian nella traduzione di Giancarlo Nicoletti, che ne ha curato anche la regia. Protagonisti Violante, Ninni Bruschetta e Woody Neri. Un bel dramma giudiziario, il 16 dicembre, ne ‘Il Testimone d’accusa’ di Agatha Christie nella traduzione di Edoardo Erba e la regia di Geppy Gleijeses con Vanessa Gravina e Giulio Corso.