Pagamento Pensioni ottobre 2024 | calendario e per chi ci sarà l’aumento per pochi

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il mese disi apre con importanti novità per i pensionati italiani. Come ogni mese vediamo le date per ildelle, i possibili aumenti per alcuni, le novità sul cedolino e tutte le informazioni utili sulledi questo mese.dei Pagamenti delledie modalità IldelleINPS diinizierà martedì 1°, primo giorno bancabile del mese. Questa data è valida sia per i pensionati che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane, sia per coloro che utilizzano i servizi bancari.