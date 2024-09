Lo ha buttato sul marciapiede sotto casa | Belen Rodriguez lo sfregio a Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Uno strano ritrovamentola vecchiadi, in centro a Milano. Una dimenticanza, forse. Oppure, come sospettano in molti sui social, "uno" al suo ex maritoDe. La notizia, come si dice in questi casi, ha fatto il giro del web in un baleno, come si addice ai gossip più sugosi. Premessa: nell'intervista al Corriere della Sera,spiega che con De, a lei legata da un rapporto lunghissimo e tormentato, fatto di due ritorni di fiamma clamorosi e da cui soprattutto è nato Santiago, il primogenito della showgirl argentina "i rapporti sono buoni". Un riavvicinamento, insomma, dopo il burrascoso ultimo strappo c'è stato. Tanto che proprio l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi impegnato nella conduzione di Affari tuoi su Rai 1, ha aiutato l'ex moglie durante le faticose e complicate fase del trasloco nei giorni scorsi.