La nautica globale si incontra a Genova Edizione da record

(Di giovedì 19 settembre 2024) La prima impressione, arrivandoci, è di ordine quasi semantico. Perché è vero: la parola ’gate’ indica semplicemente una porta d’ingresso. Ma se permette di accedere ad un Palasport rinnovato e tanto iconico da diventare l’emblema stesso del progetto ’Waterfront di Levante’ firmato da Renzo Piano, allora anche un classico ’luogo di transito’ può assumere un ruolo simbolico e ’speciale’. Lo avrà di certo la location che si appresta a dare il ’benvenuto’ al nuovo Salone Nautico Internazionale dial via nella giornata odierna, vetrinadel Made in Italy nei settori di cantieristica, componentistica e accessoristica; occasione per le aziende di presentare barche a motore, monoscafi e multiscafi di nuova generazione.