Endless Love anticipazioni puntate dal 21 al 27 settembre 2024 | Kemal annulla il matrimonio con Asu

(Di giovedì 19 settembre 2024) La serie tv turca(Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 27? Riflettori puntati su Asu, che riceverà una notizia sconvolgente da Fehime. Mentre sono in corso i preparativi per iltra lei e, la futura suocera le rivelerà che Soydere è il padre della figlia di Nihan. Poco dopodeciderà dire le imminenti nozze con Asu.dal 21 al 27Si avvicinano i preparativi deltra Asu e, e lui è assalito da mille dubbi sulla decisione imminente. Nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità, epropone al fratello Tarik un impiego onesto. Fehime rivela ad Asu cheè il padre del figlio di Nihan, e lei sconvolta chiede un incontro con Emir. Lui la invita a casa sua, dove Asu rivede anche la madre, ancora in coma.