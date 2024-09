Di Canio | Champions League? L’Inter può anche vincerla! Un rammarico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)esce a testa altissima dal match d’esordio incontro il Mster City e Paolo Dispiega il perché. Di seguito l’analisi dell’ex calciatore. POTENZIALI OCCASIONI – Paolo Dispiega cos’è che gli è piaciuto particolarmente del gioco prodotto dalnella sfida contro il Mster City: «In un percorso particolarepuòarrivare alla vittoria della. Oggi ha fatto qualche volta un blocco basso e lo ha fatto con grande applicazione, attenzione, determinazione. Ma quello che mi è piaciuto proprio davanti alla propria area di rigore è la volontà di uscire nel fraseggio per saltare il primo pressing ultra offensivo del Mster City e ci è riuscita sei, sette, volte nel primo tempo. C’è ilche le potenziali occasioni da gol chiare non si sono trasformate in tali perché c’è stato qualche dettaglio che è mancato.