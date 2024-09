Delitto di Anastasiia ultimo atto Chiesto l’ergastolo per il marito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Antonella Marchionni Il carcere a vita e una cella di isolamento per tre mesi, durante le ore del giorno. E’ la richiesta avanzata ieri dal pm nei confronti di Moustafà Alashri, 43 anni, per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato della moglie, 23 anni di origine ucraina e madre, allora, di un bambino di 2. Ieri mattina si è svolta in corte d’assise a Pesaro la discussione del processo per l’omicidio della giovane mamma che risale al 13 novembre 2022 a Fano. Il 43enne, presente ieri in aula, ha ammazzato con 29 coltellate la moglie e poi ha chiuso il corpo in un trolley che ha gettato in un dirupo. Venne bloccato e arrestato mentre tentava la fuga. Ieri hanno discusso anche le parti civili.