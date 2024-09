Ciclismo Van Aert | Infortunio più grave del previsto ma per il ciclocross ci sarò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 - Parecchie vittorie, ma anche tanti, troppi, piazzamenti nelle gare che più contavano: metaforicamente e non, la carriera di Wout Vanpuò essere racchiusa in un'altalena di emozioni senza molte vie di mezzo. Succede così che, neanche il tempo di godersi la notizia del rinnovo a vita con la Visma-Lease a Bike, il belga sia costretto a dare aggiornamenti agrodolci sulle sue condizione fisiche dopo la caduta occorsa alla tappa 16 della Vuelta 2024 che ha di fatto chiuso con largo anticipo la sua stagione. Almeno quella su strada. I dettagli Niente Europei, niente Mondiali, niente Giro di Lombardia ma anche tanti punti interrogativi sul futuro più a lungo termine per un capitombolo solo all'apparenza di lieve entità.