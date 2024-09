Carvajal e il calendario fitto | Sciopero? È una possibilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Uno? E’ una, certo che sì. Non tengono conto dei calciatori e siamo noi che dobbiamo alzare la voce”. A parlare è Dani, che torna sul tema ormai quasi all’ordine del giorno delle troppe partite nelcalcistico. “Rodri non è l’unico a pensarla così – continua il difensore del Real Madrid citando il suo compagno di Nazionale – Qualsiasi altro calciatore direbbe le stesse cose. Credo che se continueremo così arriverà il momento in cui non ci sarà altra opzione che lo. Non so cosa succederà ma siamo preoccupati perchè siamo noi quelli che subiamo”.e il: “? È una” SportFace.