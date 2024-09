Calcio Prima Categoria B e C il listone di calciomercato e le probabili formazioni 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gli acquisti, le cessioni e gli 11 tipo delle 16 squadre del girone B e di Argignano e Passatempese in vista dell’inizio del campionato VALLESINA, 19 settembre– La nuova stagione diè alle porte ed è arrivato il momento di analizzare i movimenti di mercato delle squadre dei gironi B e C della Vallesina e della provincia di Ancona. In vista dellagiornata di sabato 21 settembre, infatti, abbiamo riepilogato gli acquisti, le cessioni e letipo delle nostre 18 squadre, tra le 16 del B e le 2 del C (Argignano e Passatempese). Lagiornata del girone B vedrà affrontarsi San Biagio-Pietralacroce, Staffolo-Olimpia Marzocca, Borgo Minonna-Ostra, Castelbellino-Labor, Castelfrettese-Borghetto, Castelleonese-Real Cameranese, Sampaolese-Osimo e Filottranese-Montemarciano (domenica 22 settembre).