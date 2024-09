Alessio Pili Stella torna a UeD dopo la rottura con Claudia | ecco che ha detto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Man mano sul web stanno continuando a trapelare spoiler inerenti Uomini e Donne e quanto accaduto nel corso della registrazione di ieri, mercoledì 18 settembre. Tra i grandi ritorni, oltre a quello di Maura Vitali, la quale ha deciso dire per corteggiare Mario Cusitorelacon Gianluca Rocchetti, èto nel parterre anche. Il ragazzo ha deciso di rimettersi nuovamente in giocola fallimentare evoluzione del rapporto conLenti.cosa ha dichiarato.a Uomini e Donne, ma resta in disparte La storia d’amore traLenti è volta al termine durante questa estate. I due sembravano essere molto presi l’uno dall’altra ma, a quanto pare, qualcosa è andato inesorabilmente storto, al punto da spingerli a interrompere la loro relazione.