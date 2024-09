Occupazione abusiva il nuovo reato è un mega spot quasi impossibile da applicare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mentre scrivo è ancora in corso la discussione del ddl Sicurezza, Atto Camera 1660. Al contempo l’Aula della Camera ha già approvato l’articolo 10 che si riferisce alle occupazioni di immobili altrui e Salvini su X lo ha annunciato così: “Grande vittoria per una battaglia storica della Lega: via libera della Camera – in attesa del passaggio al Senato – per l’introduzione delper chi occupamente case, con una pena prevista dai due ai sette anni di carcere. Altro che clemenza per gli abusivi, come vorrebbe una certa sinistra: tolleranza zero!” Prima di passare alle conseguenze di tale articolo vorrei far presente che nel nostro codice penale ci sono già tre, dicasi tre articoli, nei quali viene disciplinata l’