No questa donna non ha ucciso un bambino di tre anni perché bianco

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 17 settembre 2024 sono state pubblicate su X tre foto: due di unanera in quella che sembra un’aula di tribunale, e una di unseduto in macchina. Secondo chi pubblica, laavrebbe«undi 3fuori da un supermercato”» e, nonostante ciò, «non andrà in carcere». Le immagini sono vere, ma sono presentate in maniera fuorviante. Si tratta del caso di Bionca Ellis, 33, che il 3 giugno 2024 ha accoltellato a morte Julian Wood, undi 3, mentre era seduto in un carrello della spesa fuori da un supermercato di North Olmsted, in Ohio (Stati Uniti). Anche la madre del, Margot Wood, è stata curata in ospedale per aver ricevuto una pugnalata dopo aver cercato di tirare fuori ildal carrello della spesa.