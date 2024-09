Neonati sepolti nel giardino di casa la confessione di Chiara | Li ho partoriti io

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La madre del neonato trovato morto neldi un villino bifamiliare a Traversetolo, in provincia di Parma, ha partorito da sola insenza l’aiuto di nessun medico e di nessun familiare. Nessuno era a conoscenza della gravidanza della 22enne e durante tutti quei mesi lei non si è mai rivolta a un medico. Sconvolte anche le amiche, ignare di tutto. Questo è quello a cui è arrivata la procura di Parma in merito al caso del neonato morto a Traversetolo, in località Vignale, il 9 agosto scorso. ”Nessuno all’infuori della ragazza era a conoscenza della gravidanza, né familiari, né padre del bambino, né amici”, scrive il procuratore Alfonso D’Avino in una nota. La gravidanza, inoltre, non è stata seguita da alcuna figura professionale” come un ginecologo, o un medico di famiglia.