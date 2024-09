Neonati morti e seppelliti in giardino | la 22enne avrebbe ammesso anche l’omicidio del secondo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 18 settembre 2024) *** Aggiornamento 18 settembre 2024 La studentessadi Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma,di aver uccisoil primogenito, nato circa un anno fa, il cui cadavere è stato ritrovato dopo quello dell’altro neonato, il cui corpicino è stato scoperto il 9 agosto. Questi sarebbe stato quindi ilgenito. Ilcorpo era stato scoperto dopo che i carabinieri, seguendo una serie di indizi, hanno condotto ulteriori ricerche neldella villetta dove la ragazza viveva con la sua famiglia. Il lavoro da babysitter e le gravidanze nascoste La ragazza, descritta come una persona insospettabile, svolgeva occasionalmente il lavoro di babysitter per arrotondare, un dettaglio che rende la vicenda ancora più incomprensibile agli occhi di chi la conosceva.