MotoGP bis molto difficile nei ‘double header’ Sinora è capitato solo una volta su sette!

(Di mercoledì 18 settembre 2024), ci risiamo. Tocca sorbirsi un nuovo double header, ovvero una gara-bis in un autodromo già affrontato nella stagione. Fortunatamente, in questo caso non c’entra il Covid, padre di tutti i doppi appuntamenti visti. A innescare la replica di un GP già andato in scena sono state le mancanze organizzative di India prima e Kazakistan poi. Cambia la forma, non la sostanza. A Misano Adriatico si correrà per la secondaconsecutiva. Al riguardo può essere interessantersi indietro e andare ad analizzare quali sono stati gli esiti delle ripetizioni ravvicinate di Gran Premi sulla medesima pista. La distinzione è doverosa, perché nel 2021 abbiamo assistito a dei double header che in realtà non sono stati tali. Portimao e l’onnipresente Misano organizzarono sì due Gran Premi, ma non consecutivamente.