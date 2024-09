Milan Fonseca potrebbe essere esonerato | Ibra cerca il sostituto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo la panchina di De Rossi la prossima a saltare è quella di. Ildi Pioligiàalla fine della sua esperienza al. Dopo la pesante sconfitta in casa con il Liverpool in Champions League il portoghese è sempre più a rischio esonero. La società si sarebbe già mossa contattando Igor Tudor e Edin Terzic. Si segue anche la pista Massimiliano Allegri. Pauloè già stato “scaricato” dai tifosi del. La sconfitta con in Liverpool in Champions League è culminata nella contestazione del Meazza al fischio finale della gara. Esonerare l’allenatore è la soluzione più rapida e pratica. Secondo Sportmediaset il primo nome sulla lista di Zlatanhimovic in caso di esonero, ci sarebbe Igor Tudor.