Manchester City-Inter Primavera 2-4 pagelle | Berenbruch da 10!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’vince con il risultato di 4-2 contro ilalla prima partita di UEFA Youth League. L’uomo decisivo è come sempre Thomas, che merita il massimo voto. Ledel match. Zamarian 6: All’esordio assoluto con l’non fa rimpiangere Calligaris e si porta a casa una sufficienza oltre alla grande vittoria. Sulla seconda rete è Alexiou a scivolare, il passaggio era corretto.– DIFESA Della Mora 6: Heskey dalla sua parte è uno dei più pericolosi con il suo sinistro. Il terzino lo controlla in quasi tutto il match, l’esterno tira solo due volte dalle parti di Zamarian. – dall’84’ Venturini S.V. Alexiou 6: Il gol sarebbe valso il 7 in pagella, oltre alla super-prestazione difensiva. L’errore però sul secondo gol è grave e gli costa qualcosa. Re Cecconi 6.