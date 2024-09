Manchester City-Inter 0-0 partita eroica! Primo punto in Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Termina sul punteggio di 0-0, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della UEFA. Ecco quanto successo all’Etihad Stadium dopo iltempo terminato sul punteggio di 0-0. ALLA PARI – Proprio come nella prima frazione di gioco, anche nella ripresa e si danno battaglia alla pari. A sbloccare l’empasse ci prova Foden al 48?, con un bellissimo tiro a giro che finisce però di poco sopra all’incrocio dei pali della porta di Sommer. Poco dopo è il turno dei nerazzurri, ripartenza orchestrata in maniera magistrale da Thuram e Taremi, con l’iraniano che serve tutto solo Darmian a destra sulla corsa, l’esterno però non se la sente di andare al tiro e spreca di fatto una grandissima occasione.