L’Inter gioca da grande le manca solo la vittoria | punto d’oro… ma per il City

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Può uno 0-0 contro il Manchester, in trasferta, essere un risultato che porta con sè dei rimpianti? Probabilmente no, per quasi tutte le squadre del mondo, big comprese. La forza dei ragazzi di Guardiola è indiscussa, il conto dei milioni dell’11 titolare non entra nella calcolatrice,re all’Etihad è dura per tutti. Eppuretorna a Milano, dopo 90 minuti diintensità, con qualche rimpianto sul risultato. Ilè prezioso, vista la nuova formula, ma lo è soprattutto per il Manchesterche ha avuto le sue occasioni, ma ha anche rischiato di perdere. Manchester-Inter: il racconto della partita Il pattern della partita è ben chiaro fin dal primo tempo,non si fa intimidire dal Manchestere prova a far male ogni qualvolta ne ha l’occasione.