Lavaggio del cervello Tu li hai mai sentiti? Rampini inchioda la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Fin dal titolo, Grazie Occidente, l'ultimo libro di Federicopuò risultare quasi provocatorio, controcorrente, politicamente scorretto in un periodo in cui a, campo politico a cui pure l'autore è vicino, domina sempre di più l'ideologia woke e un rovesciamento dei canoni che spesso si trasforma in ribaltamento della stessa realtà. A spiegarlo, in studio a L'aria che tira su La7, ospite di David Parenzo, è proprio il corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, nonché ex firma di spicco di Repubblica. "Noi stessi ci facciamo undelinsegnando ai giovani che l'Occidente è il male supremo, la società più malvagia e distruttiva". "Questo libro è una cura ricostituente per la nostra autostima ed è molto rivolto anche ai giovani, perché ne hanno bisogno.