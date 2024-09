La campagna di disinformazione russa arriva in Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I tentacoli delladino in. Un report del governo degli Stati Uniti evidenzia come il Cremlino paghi una rete di opinion leader per diffondere messaggi a favore del presidente russo, Vladimir Putin. Alcuni “stipendiati” da Mosca ci sono anche in Spagna. Il quotidiano spagnolo Abc sostiene che ci sono youtuber, analisti, politici e anche comici che hanno come compito di divulgare informazione pro-Russia e pro-Putin, e in alcuni casi svolgono anche lavoro di spionaggio. Quando sono cominciate a circolare foto che ritraggono Ryan Routh, l’uomo che ha cercato di uccidere l’ex presidente Donald Trump, insieme allo chef spagnolo residente a Washington José Andrés, – famoso perché cucina per i civili a Gaza -, la giornalista spagnola Helena Villar si è scatenata in difesa di Mosca.