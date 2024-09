Jessica un’ex miss a Bake Off Italia | Merito un posto tra i big dei dolci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La cortoneseSantucci ce l’ha fatta. È entrata ufficialmente tra i 14 concorrenti della trasione "Off", il format televisivo condotto da Benedetta Parodi e in onda in chiaro su Real Time arrivato alla dodicesima edizione. La trasione è partita il 6 settembre, quest’anno per la prima volta con una selezione davanti alle telecamere per diventare ufficialmente i concorrenti. Tra loro c’era anche. Alcuni hanno dovuto anche vincere la prova più difficile, quella di fronte a Iginio Massari per conquistare il grembiule grigio.si guadagna un 7+ dal pasticciere più famoso d’e passa alla fase successiva delle selezioni, che poi supera entrando a tutti gli effetti tra i 14 concorrenti. Ai microfoni di Real Timesi racconta: "Sono cresciuta in campagna circondata dagli animali e mi piace un sacco stare a contatto con la natura.