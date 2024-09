Gratta e vinci chi trova un amico trova un tesoro a 5 zeri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024), c’è un’amicizia con la “A” maiuscola alla base di questa incredibile vicenda: ascoltare conviene. Qualcuno è abituato a fare di testa sua e non gradisce i consigli altrui, indipendentemente da chi li dispensi. Qualcun altro accetta di buon grado, invece, i suggerimenti del prossimo. Come questa mamma del Maryland, ad esempio, protagonista di una vicenda che non esiteremmo a definire straordinaria in tutto e per tutto. Vince 200mila dollari con unda 10 (Instagram) – Ilveggente.itUna storia che è iniziata allo stesso modo di tante altre, ma che ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. La donna, della contea di Prince George, qualche giorno fa si è recata con il figlio a fare la spesa presso il loro supermercato di fiducia.