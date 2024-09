Coppa Italia Promozione Il Marina passa il turno | contro la Biagio Nazzaro basta lo 0-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un super Sollitto nega il gol alla squadra di Bedetti nella ripresa, che recrimina per due presunti rigori non concessidi MONTEMARCIANO, 18 settembre 2024 – Finisce a reti biancheChiaravalle e are ilinè la squadra di casa. Ai ragazzi di Profili, infatti, èto lo 0-1 dell’andata a Chiaravalle per agguantare gli Ottavi di Finale della competizione. Itti di Bedetti, comunque, hanno tentato in tutti i modi di trovare la via del gol, soprattutto nella ripresa, ma hanno trovato la strada sbarrata dagli ottimi interventi di Sollitto. E sabato prossimo, 21 settembre, si replica, ma questa volta per la terza giornata del girone A di, sempre al “Simoncelli” didi Montemarciano. Primo tempo I padroni di casa approcciano meglio alla partita.