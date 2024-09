Campari | si è dimesso il Ceo Matteo Fantacchiotti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Milano, 18 set. (askanews) –si èdal ruolo di Ceo e membro del cda di, con effetto da oggi, per motivi personali. Lo comunica una nota. Il manager guidava il gruppo dallo scorso aprile. Il consiglio ha deciso di nominare Paolo Marchesini (Chief Financial and Operating Officer) e Fabio Di Fede (General Counsel and Business Development Officer) come interim co-Ceo e membri esecutivi di un Comitato per la Transizione della Leadership, che sarà presieduto da Bob Kunze-Concewitz. Tale comitato, insieme al Comitato Remunerazione e Nomine, sarà anche responsabile per l’identificazione del nuovo Ceo, da proporre al board dopo una valutazione di profili sia interni che esterni, in linea con le best practice della governance.