Assemblea cositutente M5s parte la seconda fase | dal limite sui mandati al simbolo si vota sulle priorità da discutere

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mentre continua lo scontro a distanza tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, intanto procedono le manovre che dovrebbero portare all’costituente del Movimento 5 stelle. E conclusa la primadi raccolta dei contributi dadegli iscritti e non, ora si passa allazione per individuare leda. “Nei giorni scorsi”, si legge sul sito M5s, “sono stati esaminati i vari contributi e sono stati ‘clusterizzati’ in 20 possibili temi da”, e saranno ancora iscritti e simpatizzanti a scegliere quelli che, per loro, saranno prioritari “in modo da selezionare quelli che saranno oggetto della discussione e della definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo”.