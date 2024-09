Transformers One | nel final trailer Optimus Prime e Megatron abbracciano il loro destino

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) Il nuovodiOne mette in luce il rapporto in via di disgregazione tra. Dopo lerecensioni stellari, la Paramount Pictures ha diffuso ildel suo film d'animazione prequel,One, in vista del debutto nelle sale questo fine settimana. La storia è incentrata sui leggendari nemici(all'epoca conosciuto come Orion Pax) e(all'epoca chiamato D-16) prima che diventassero nemici giurati come leader delle rispettive fazioni di Transformer, gli Autobot e i Decepticon. Chris Hemsworth (Thor) dà la voce a Pax, mentre Brian Tyree Henry (Eternals) interpreta D-16. Il film presenta i due amici di allora come semplici bot operai, incapaci di trasformarsi nelleforme di veicoli