Sinner ecco il nuovo team | fisioterapista e preparatore per Jannik

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) –rinnova la sua squadra annunciando oggi l’arrivo deatletico Marco Panichi e delUlises Badio. Entrambi in passato hanno lavorato, tra gli altri, con il serbo Novak Djokovic. L’azzurro, numero 1 del mondo, completa ildopo la ‘rivoluzione’ legata al caso clostebol. A fine agosto,ha chiuso il rapporto professionale con ilGiacomo Naldi e con ilUmberto Ferrara. In primaveraè risultato positivo ad uno steroide anabolizzante contenuto in uno spray che Naldi, su indicazione di Ferrara, ha utilizzato per curare un proprio dito. Il fisioterapiesta quindi ha trattatosenza usare i guanti, provocando la contaminazione che ha determinato la positività dell’azzurro. Il 23enne altoatesino è stato in grado di ricostruire la catena di eventi, evitando la squalifica per doping.