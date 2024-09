Non esiste una femminista spagnola di nome Carla Angeli che considera la masturbazione una violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 5 settembre 2024 su X è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo in spagnolo intitolato: “La feminazi: ‘Se ti masturbi pensando a me, mi stai violentando’”. L’articolo è corredato dalla foto di una ragazza con gli occhiali, il rossetto nero e i capelli corti viola. L’autore del post commenta: «Femministe spagnole (emoji che ride). “Se ti masturbi pensandomi, mi stai stuprando”. Io non la toccherei manco con un palo e voi?». L’articolo dello screenshot è nato con intento satirico, ma è poi stato ripreso fuori dal suo contesto originario e creduto reale. Nonalcun articolo online con quel titolo, e nemmeno unafamosa e conosciuta al pubblico dal