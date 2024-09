Meta blocca Rt e altri media russi per attività d’interferenza straniera

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024)ha dichiarato di aver bandito Rt, Rossiya Segodnya e altre reti distatali russe dalle sue piattaforme. L’emittente di stato russa RT, già nota comea Today, e Rossiya Segodnya, la principale agenzia di stampa russa, sono accusate di fare operazioni di "interferenza" per conto del Cremlino. Ora sarannote dalle app, ha spiegato lunedì in un comunicato la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, "a livello globale per". Prima di lunedì, RT aveva 7,2 milioni di follower su Facebook e 1 milione di follower su Instagram: da ieri le pagine deivietati non sono più raggiungibili. Negli ultimi giorni le autorità degli Stati Uniti hanno preso di mira RT per aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali di novembre.