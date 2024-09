L’ultimo saluto a Stefano Un dolore senza risposte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilper una tragedia così improvvisa è ancorarisposta. E’ stato il fulcro, ieri pomeriggio, deldi Saronno aRategni il 59enne ritrovatovita accanto al marciapiede di via Frua sotto la pioggia battente la notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Un ritrovamento che ha lasciatoparole l’intera comunità saronnese e in particolare il quartiere della Cassina Ferrara dove il 59enne viveva solo dopo la morte della moglie. E del resto si sa ancora molto poco di quello che è successo quella sera. Rategni stava rientrando a casa, si trovava a pochissima distanza, dopo una serata con gli amici in centro. Erano da poco passate le 23 quando malgrado ombrelli e impermeabili alcuni passanti hanno notato il corpo riverso a terra. La strada era deserta: nessun mezzo in via Frua e nemmeno all’orizzonte.