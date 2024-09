Lucescu | Moratti grandissima persona! Volle fare questo a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Il CT della Romania ed ex allenatore anche dell’Interha raccontato un aneddoto dei suoi anni in nerazzurro. Omaggio anche a. La sua intervista sul Corriere dello Sport. GRANDE– Mircearacconta un aneddoto di quando andò all’Inter, anche per attestare la grande signorilità dell’ex presidente Massimo: «Firmai con l’Inter e fecero l’errore di dire pubblicamente che a fine anno sarebbe arrivato Marcello Lippi. Ti puoi immaginare i calciatori:volevano giocare, una baraonda, poi si infortunarono Ronaldo, Simeone e Zamorano e io quando capii che sarebbe stato un delirio andai dal presidente e gli dissi che mi sarei dimesso. Ebbene, lui si rese conto delle mie difficoltà epagarmi ugualmente e per intero il mio ingaggio. Davvero si dimostrò una