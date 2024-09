Latina bambini italiani ritirati in blocco dalla scuola | Troppi stranieri in classe La preside | Sempre favorito l’inclusione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) Dovevano iniziare laprima nell’istituto Alfredo Aspri di Fondi () ma i loro genitori hanno chiesto il trasferimento. Così dodici studenti si sono trovati al centro dell’annosa problematica della composizione delle classi in presenza di un numero elevato di iscritti di origine straniera. Ie le bambine sono infatti stati toltiprima elementare a cui erano stati assegnati perché c’erano «bimbi». Ladell’istituto, Adriana Izzo, si è definita «amareggiata e dispiaciuta» per la decisione dei genitori deicoinvolti. Mentre ilnte della comunità indiana del Lazio annuncia: «Oggi i ragazzi sono andati regolarmente a, ma devono mischiare le classi: fino ad allora non ci fermeremo». Il caso La questione era già scoppiata e poi rientrata in Trentino-Alto Adige.