La Juve vince la prima di Champions | I tifosi intonano Odio Napoli

(Di martedì 17 settembre 2024) I bianconeri si impongono 3-1 contro il PSV Eindhoven, ma i soliti cori anti-rovinano la serata. Lantus parte con il piede giusto nella nuova edizione dellaLeague,ndo per 3-1 contro il PSV Eindhoven. Una serata perfetta sul campo per la squadra di Thiago Motta, che ha visto in gol due esordienti nella competizione: Yildiz e Nico Gonzalez. La vittoria è stata poi completata dalla rete di McKennie. Ma nonostante il successo e la bella prestazione, l’attenzione si è spostata, purtroppo, sugli spalti. Il “civile pubblico bianconero“, noto per la sua compostezza, ha pensato bene di rendere la serata ancora più memorabile intonando i soliti cori contro il. Tra i più gettonati: “Noi non siamo napoletani” e “”, a conferma della loro insostituibile tradizione.