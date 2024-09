Juventus-Psv 3-1 Yildiz | Ho visto lo spazio e sono andato in porta Si complimenta anche Del Piero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Kenanha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo dellaai danni del Psv in Champions League 2024/2025: “Ero molto fiducioso per questa partita. Sul gol holocentrale che si era liberato dopo la sovrapposizione di Cambiaso edirettamente in. Mi piace giocare sia in mezzo che a sinistra, dipende dove mi schiera il mister“. Il talento turco ha poi ricevuto i complimenti da Alessandro Del: “E’ stato bravo con il primo controllo a puntare l’avversario, ha un tiro molto preciso e potente e l’ha messa dove non si poteva arrivare. Si è preso la responsabilità di indossare la numero 10, complimenti“.-Psv 3-1,: “Holoin”. SiDelSportFace.