Junior Gp terzo posto per Dalla Porta | il pilota montemurlese in lotta per il titolo

(Di martedì 17 settembre 2024) Prato, 17 settembre 2024 - “Un buon risultato dopo le difficoltà riscontrate nel weekend. Testa alla prossima gara”. Lorenzoha così liquidato ilcolto pochi giorni fa a Jerez de la Frontera, in Spagna, nel gran premio valido per il campionato “Stock” dellaGp. Ildi Montemurlo arrivava da leader del mondiale a pari merito con lo spagnolo Mario Mayor, pur avendo disputato una gara in meno rispetto al rivale. E pur raggiungendo il podio dopo esser partitodecima posizione, non è riuscito ad evitare il sorpasso in classifica di Mayor: quest'ultimo è adesso in testa con 86 punti, ma Lorenzo segue a quota 77 e niente è ancora deciso. Resta infatti in piena corsa per il, se non il favorito anche alla luce della maggior esperienza sui rivali.