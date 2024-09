Il Milan dura 20 minuti poi viene travolto dal Liverpool | serata nera per Maignan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Notte amara quella vissuta dalall’esordio nella Champions League 2024-2025. I rossoneri avevano davanti uno scoglio complicato da superare come ile avevano bisogno di risposte e certezze. Dopo il 4-0 contro il Venezia, la sconfitta di questa sera per 1-3 sicuramente non farà bene all’umore. Con il derby contro l’Inter all’orizzonte poi A dirla tutta, la partita si era messa anche bene. Al 3? minuto Pulisic scappa sulla destra e batte Alisson per l’1-0. Ilnei primi 20trova spazi e sembra tenere bene in campo ma, superata la sbandata iniziale, sono i ‘Reds’ a fare la partita. Salah scheggia due volte la traversa, due palle da fermo risultano fatali: Konate corregge in rete di testa un calcio di punizione, van Dijk fa lo stesso da corner. Gli inglesi ribaltano la gara e ilsubisce il colpo.